René Castel van Kloosterboer beste praktijkopleider

,,Dit voelt als een lintje. Tegelijkertijd is het net zo gaaf voor Kloosterboer'', zegt de gepassioneerde Kloosterboer-medewerker René Castel. De praktijkopleider was genomineerd door Hendrik Stevens, de net vertrokken directeur maritiem van mbo-school Scalda. Tot zijn verbazing troefde hij iedereen in de sector mobiliteit, transport, logistiek en maritiem af. Kees Moeleker van de Stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven overhandigde Castel dinsdag dan ook een taart. Hij dingt nu mee naar de bovensectorale titel die 23 november in Apeldoorn bekend wordt gemaakt.

Snuffelen

Kloosterboer is een erkend leerwerkbedrijf. In de strijd om de schaarse jongere in het vergrijzende Zeeland, leidt het bedrijf jaarlijks honderden scholieren rond. Zo kunnen ze aan het vak logistiek snuffelen. Castel (48), ook techniekambassadeur voor Technocentrum Zeeland, verzorgt die gastlessen. ,,Elk jaar staan hier bijna twintig bussen voor de deur, want je moet zie iets laten zien. Kijk, de samenleving functioneert door logistiek, maar leg dat maar eens kleurrijk uit aan jongeren, terwijl je bij de achterkant van een vrachtwagen staat. Dan moet je in treetjes Red Bull praten. Zoveel treetjes vormen een pallet en zoveel pallets moeten in de vrachtwagen. En zo komt jouw frisdrankje in de supermarkt.''

Een kwart van de driehonderd medewerkers van Kloosterboer Vlissingen is als leerling binnengekomen. Castel begon dertig jaar terug zelf als 'dozensjouwer' en kan zich identificeren met jonge beginners. Humor is zijn grote kracht. ,,Kijk, we nemen niet alleen toppers aan, maar ook een aantal jongeren met een zogeheten rugzakje. Laatst had ik er weer eentje. Die jongen zei ook moeilijk opvoedbaar te zijn. Ik zeg: stap het busje in. Oh nee, eerst gaan we naar de loods. Vervolgens herzie ik dat: we gaan toch het busje in. Na vijf keer heen en weer lopen, zeg ik tegen die jongen: 'Zo, nu gooien we dat rugzakje virtueel in het water, want zo moeilijk opvoedbaar ben jij niet. Al vijf keer heb je precies gedaan wat ik wil'.''

Discipline