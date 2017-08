Regisseur E-Njen doet beroep op Goese politiek

Na de laatste voorstelling van E-Njen maakte Schyvens gisteravond van de gelegenheid gebruik om, in aanwezigheid van scheidend burgemeester René Verhulst, nog één keer de aandacht te vestigen op het belang van deze zomerproducties. ,,Het is een voorstelling dóór Goesenaren vóór Goesenaren. Door cultuur vergroot je de saamhorigheid binnen de gemeente."

Schyvens bedankte de burgemeester, het college en de raad dat zij dit jaar opnieuw een spektakel mogelijk hebben gemaakt. ,,Dat hebben ze nu al vier keer gedaan. Dat is uniek en vind ik een prachtige geste. Goes geeft hiermee aan dat zij de culturele verenigingen hoog in het vaandel heeft. En waar krijg je zoiets voor € 6,50? Namens alle culturele verenigingen, de 180 deelnemers en de 6000 bezoekers spreek ik de wens uit dat er over vier jaar weer zoiets unieks georganiseerd mag worden."