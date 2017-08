Regent het morgen? Weer voorspellen lastig door chaos in de atmosfeer

pollVLISSINGEN - Er is niets zo veranderlijk als het weer, toch? Nou, deze zomer lijken de weersverwachtingen zo mogelijk nóg wisselvalliger. Kijk vandaag op je mobieltje en je ziet voor morgen een wolkje met regen. Blijkt het de volgende dag - op een buitje na - prachtig weer. Waarom verandert de weersvoorspelling zo vaak en weet je niet of je je regenjas mee moet nemen of kunt barbecueën?

Als het even meezit beleven we morgen een zomerse dag; een waarop het warmer wordt dan 25 graden. In Vlissingen hangt het erom of we het halen, maar in Westdorpe stijgt het kwik naar 27 graden. Althans, dat zeggen de voorspellingen. En juist die lijken er de laatste tijd, meer dan anders, naast te zitten. Hoe kan dat? Dat heeft te maken met 'de moeilijke weersituatie van dit moment', vertelt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. ,,De laatste weken zitten we zó op het randje van hoge- en lagedrukgebieden dat een kleine verandering in de positie ervan de hele weersverwachting op zijn kop kan zetten.’’

Is klimaatverandering de boosdoener? ,,Nee hoor. We hebben elk jaar wel zo’n periode waarin niet alleen het weer wisselvallig is, maar waarin ook de weermodellen er moeite mee hebben. Omdat die periode nu in de zomer valt, trekt dat de aandacht.''

De atmosfeer is erg chaotisch, verklaart Van Wezel de wisselvalligheid. ,,Als een vlinder ergens in Brazilië fladdert dan zorgt dat voor verstoring van de lucht die over twee weken in Nederland een bepaald weertype kan opleveren. Het is gechargeerd, maar zo werkt het wel.''