Regen deert The Brahms niet op ZNF

MIDDELBURG - Dat de regen het publiek op het Abdijplein flink had uitgedund, deerde The Brahms niet. Toen hun hit Golden klonk, kreeg de viermansband iedereen aan het dansen.

De gratis avonden van het Zeeland Nazomerfestival behoren vaak tot de aantrekkelijkste. Daar geldt de oude formule: kom gewoon het plein oplopen en laat je verrassen, want meestal is het toch wel goed. Dat gold dinsdagavond zeker voor The Brahms. De band grossiert in aanstekelijke melodieën. Met veel vaart werden de nummers aaneengeregen, energiek gezongen door David Westmeijer en van heerlijke gitaarlijntjes voorzien door Thomas Braam.

De band had niet alle omstandigheden mee. Tijdens het voorafgaande optreden van Charl Delemarre was het gaan regenen en niet iedereen wachtte af wat de hoofdact ging brengen. Het aanvankelijk goedgevulde Abdijplein was bij het aantreden van The Brahms aanzienlijk leger en hoewel de regen was gestopt aarzelde een groot deel van het publiek of de door de organisatie verstrekte poncho nu uit moest of niet.

The Brahms denderde gewoon door en tijdens Golden vroeg Westmeijer het publiek om op de hurken te gaan zitten om tijdens het refrein op te springen en te dansen. Wat massaal gebeurde.



Vanwege de weersomstandigheden had het voorprogramma meer toeschouwers dan de hoofdact. Limburger Charl Delemarre is een Nederlandstalige zanger die het midden zoekt tussen de chansons van Ramses Shaffy en de pop van Volumia. Met zijn viermansband vertolkte hij melancholische liedjes over verlangen en getroubleerde relaties. Bij vlagen zeer aanstekelijk, met bijvoorbeeld prachtige orgelpartijen, maar vaak ook te hard en overschreeuwd.

Volledig scherm Charl Delemarre op het Abdijplein in Middelburg. © Ernst Jan Rozendaal

Delemarre liet zien talentvol te zijn, maar hij moet leren doseren. Dat was goed te merken bij de covers van Maarten van Roozendaal (Red mij niet) en Gorki (Ooit was ik een soldaat). Als hij de gevoeligheid van Van Roozendaal en de ironie van Gorki-zanger Luk De Vos weet te treffen, komt het ook goed met zijn eigen liedjes.