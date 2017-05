Recordbedrag aan uitkeringen voor slachtoffers en nabestaanden geweldsmisdrijf

VLISSINGEN - Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar meer geld uitgekeerd aan slachtoffers en nabestaanden van een geweldsmisdrijf dan ooit tevoren. In totaal werd in Nederland 16,9 miljoen euro uitgekeerd. In Zeeland ging het om 289.130 euro; ongeveer drieënhalf keer zoveel als in 2015 (78.247 euro).

Het uitgekeerde bedrag is het hoogste in het 40-jarig bestaan van de organisatie. In 2016 vroegen ruim 7.600 slachtoffers en nabestaanden om een financiële tegemoetkoming. Gemiddeld ontvingen zij een tegemoetkoming van 3.721 euro.

In Terneuzen was de totale uitkering uit het fonds in 2016 het hoogst: 35.000 euro. Middelburg volgt met 15.000 euro. Daar tegenover staat dat in Schouwen-Duiveland, Goes, Kapelle en Noord-Beveland geen uitkering uit het fonds nodig of mogelijk was.

Specialisten

Dit blijkt uit cijfers die dataverzamelaar Localfocus heeft opgevraagd. Monique de Groot, directeur van het Schadefonds, verklaart dat de stijging komt door een 'flinke investering' in de samenwerking met Slachtofferhulp Nederland sinds 2014. "Hier zijn zogenoemde ‘schadefondsspecialisten’ opgeleid. Dit zijn medewerkers van Slachtofferhulp die veel kennis hebben over de criteria om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming. Zij helpen slachtoffers bij het indienen van een aanvraag en zij adviseren ook hun collega’s hierover. Dit werpt zijn vruchten af."

Dader