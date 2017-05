Rechtszaak tegen oud-directeur ziekenhuis Vlissingen uitgesteld

Fruitteler Kapelle: 'Wat ons is overkomen is een groot, groot drama!'

8:22 KAPELLE - Fruitteler De Jonge in Kapelle bedankt alle mensen die het gezin hebben geholpen en gesteund na de brand die eind maart het bedrijf verwoestte. In een brief in de Scheldepost wordt emotioneel beschreven welke impact de brand had op het gezin.