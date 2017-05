Rechtszaak tegen oud-directeur ziekenhuis Vlissingen uitgesteld

ARNHEM - De rechtszaak tegen oud-directeur Rob Zomer van (destijds) Ziekenhuis Walcheren is uitgesteld. Zomer zou volgens de planning donderdag voor de rechtbank in Arnhem terechtstaan voor belastingfraude en valsheid in geschrifte.