Rechtszaak seksueel misbruik jongeren duurt 2 dagen vanwege 'instortgevaar'

MIDDELBURG - Een rechtszaak over het seksueel misbruik van probleemjongeren in Vlissingen zal op 10 en 11 oktober van dit jaar plaatsvinden. De 59-jarige Vlissinger A. K. die van de ontucht wordt verdacht zei dinsdag tegen de rechtbank in Middelburg dat hij zich slechts één uur per dag kan concentreren.