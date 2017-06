Rechter: onvoldoende bewijs voor hinder windpark Neeltje Jans

NEELTJE JANS - Er is niet aangetoond dat Delta Park Neeltje Jans grote hinder en schade zal ondervinden van de windmolens naast het terrein. De rechtbank in Utrecht heeft het park opnieuw in het ongelijk gesteld in een civielrechtelijke procedure. Eerder deden bestuursrechters hetzelfde.