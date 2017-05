Race voor pulsvissers nog niet gelopen

Triloog

Voetbalwedstrijd

De Visned-directeur vergelijkt het ingewikkelde Europese besluitvormingsproces met een voetbalwedstrijd. ,,We hebben een enorme tegenslag te verduren gekregen. Het is nu rust. We staan achter, maar dat kan, zoals in elke voetbalwedstrijd, altijd veranderen.''

In de Europese visserijraad heeft staatssecretaris Martijn van Dam overigens tegen de verordening gestemd, zoals een meerderheid in de Tweede Kamer hem gisteren had opgedragen. Een opsteker voor de Nederlandse visserij was dat Duitsland zich van stemming onthield, vanwege het gedoe over de pulsvisserij. België stemde voor, maar sprak ook zijn steun uit voor pulsvisserij.