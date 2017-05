Rabobank geeft 40.000 aan lokale projecten

Rabobank Oosterschelde investeert elk jaar in de verbetering van de economische, sociale en culturele leefomgeving van de klanten. Dit jaar heeft de bank in totaal 39.700 euro beschikbaar gesteld voor de lokale initiatieven.

In Goes en Borsele krijgen de volgende instanties geld: Goes in Dialoog, Luctor Heinkenszand, Mozart Festival, speeltuin Kindervreugd, speeltuinvereniging Nisse, Ambachtscentrum Goes, molen Nooitgedacht, Zuidwester, tennisvereniging De Schaapskooi en de Maartenskerk in Baarland.