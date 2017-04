PvZ: 'Betrek Zeeuws-Vlaamse scholen bij bèta-college'

Zeeuwen klagen 8 keer per dag over lawaai

7 april VLISSINGEN - Zeeuwen hebben afgelopen jaar vaker bij de politie over geluidsoverlast geklaagd dan in 2015. In totaal ontving de politie 2900 meldingen. Dat zijn er gemiddeld acht per dag. In 2015 ging het nog om 2750 klachten.