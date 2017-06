PVV wil betere bewaking zeehavens

Programma zomerschool UCR bekend

14:51 MIDDELBURG - Het programma voor de summerschool van University College Roosevelt in Middelburg (UCR) is af. Deze zomer zijn er colleges te volgen over de gevolgen van dekoloniseren, hoe politici voedsel beoordelen, hoe je een betere leraar kunt worden en over terrorisme. Deze lessen zijn voor iedereen toegankelijk.