PVV: bestrijding drugs in Zeeland moet beter

MIDDELBURG - De Westerschelde ontwikkelt zich volgens de PVV 'in rap tempo tot een van de drukste drugs-snelwegen van Nederland'. De Statenfractie is bezorgd ('het is vijf voor twaalf') en wil dat meer mankracht wordt ingezet om de drugsproblematiek in Zeeland aan te pakken.

Aanleiding zijn de pakketten met vermoedelijk cocaïne die tijdens het paasweekeinde aanspoelden op de Zeeuwse kust. Volgens de PVV vormen die een topje van de ijsberg. In vragen aan het dagelijks provinciebestuur wordt gewezen op cijfers van het waterschap Scheldestromen waaruit blijkt dat het aantal meldingen van wietafval en gevaarlijk xtc-afval is toegenomen. Ook wordt hoogleraar Pieter Ippel van University College Roosevelt aangehaald, die in maart stelde dat de productie van drugs verschuift van Brabant naar Zeeland.

De PVV denkt dat in de politieregio Zeeland/West-Brabant het accent ligt op Breda en Tilburg, waardoor de rechtshandhaving in Zeeland er bekaaid afkomt. Statenlid Ruud Haaze vraagt het provinciebestuur of dit klopt en wat eraan wordt gedaan.