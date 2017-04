Provincies lappen misschien miljoenen voor Zeeland

In het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben de andere provincies aangegeven dat ze mee willen denken over een eerlijkere verdeling voor Zeeland. Daaraan gaat een onderzoek vooraf door een commissie onder leiding van Geert Jansen. Hij was ook voorzitter van de commissie die de nieuwe verdeelsleutel heeft gemaakt voor het Provinciefonds. Hij gaat nu eerst de financiële situatie van de provincie Zeeland analyseren. Zijn onderzoek moet voor de zomer klaar zijn. Op basis daarvan kijken de provincies in september of zij iets van hun bijdrage kunnen afstaan om de korting voor Zeeland ongedaan te maken.