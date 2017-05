Provincie vindt aantal verkeersslachtoffers onacceptabel

MIDDELBURG - De fiets, snelheid en aandacht in het verkeer blijven de drie speerpunten waarmee de Zeeuwse wegbeheerders proberen het aantal slachtoffers in het verkeer terug te dringen.

In 2015 en 2016 vielen in Nederland meer dan 600 doden in het verkeer. ,,Dat is een Airbus vol", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. ,,We zouden het in de luchtvaart nooit accepteren dat elk jaar een volle Airbus neerstort. Dus moeten we zoveel verkeersslachtoffers ook niet accepteren."

In het nieuwe jaarplan van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) ligt net als vorig jaar de nadruk op de fiets, snelheid en aandacht.

Het onderzoek naar het gebruik van fietspaden, waarmee vorig jaar is begonnen, wordt uitgebreid. Dit jaar wordt vooral gekeken naar forenzen en scholieren. Verder wordt gezocht naar manieren om senioren intensiever te betrekken bij acties voor verkeersveiligheid.

Over snelheid komt er dit jaar een handleiding en een toolkit voor snelheidscampagnes. Verder is er extra aandacht voor de snelheid rond wegwerkzaamheden, waarvoor een nieuw mottobord is ontwikkeld.

Aandacht in het verkeer is ook een speerpunt van het Rijk. Die komt in het najaar met een landelijke campagne om het gebruik van de smartphone in het verkeer terug te dringen. In Zeeland wordt de Fietsmodus opnieuw ingezet. Een app registreert of jongeren hun telefoon niet gebruiken tijdens het fietsen en met gespaarde punten krijgen ze een beloning.