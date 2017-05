Provincie trekt steun Brouwerseiland niet in

Brouwerseiland bestaat uit 375 luxe vakantiebungalows, gebouwd in de Grevelingen tegen de Brouwersdam aan. De SP stelt dat het provinciebestuur in oktober 2015 steun heeft gegeven aan plan Brouwerseiland op basis van nu achterhaalde cijfers.

Het dagelijks provinciebestuur wijst erop dat zijn standpunt is gebaseerd op het beleid dat is vastgesteld in het Omgevingsplan en de Verordening Ruimte van de provincie. Een waardeoordeel is niet op zijn plaats, omdat de gemeente Schouwen-Duiveland nu gaat over de planontwikkeling van Brouwerseiland.