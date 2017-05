Provincie pompt nog eens 4,5 miljoen euro in sanering Thermphos

MIDDELBURG - De provincie moet opnieuw diep in de buidel tasten voor de sanering van de failliete fosforfabriek Thermphos in het Sloegebied bij Nieuwdorp. Om te zorgen dat fabriek en terrein tot eind oktober veilig wordt beheerd, willen Gedeputeerde Staten 4,5 miljoen euro uittrekken.

Dat geld komt uit de algemene reserve. Overigens heeft Van Citters Beheer (VCB), de sanerings-bv van Zeeland Seaports, in totaal 9 miljoen euro gevraagd. De 4,5 miljoen euro is een voorschot.

Vanaf november vorig jaar heeft de provincie al 3,6 miljoen euro aan beheerskosten neergeteld. Daar komt nu 4,5 miljoen euro bij. De provincie stelde zich indertijd in een overeenkomst met de curatoren en grondeigenaar Zeeland Seaports garant voor de beheerkosten. Zij legt nu opnieuw geld bij, anders gaat Van Citters Beheer vrijwel zeker failliet. In die situatie is de provincie als bevoegd gezag uiteindelijk ook verantwoordelijk. Een faillissement is daarom niet in het belang van de provincie.

Hoofdpijndossier

Provinciale Staten maken zich al een tijd grote zorgen om het hoofdpijndossier. Thermphos kost handenvol geld en zo rijk is de provincie niet. Bovendien is de sanering vertraagd doordat VCB onlangs heeft gebroken met aannemer Decontamination Services (DS), een dochter van Mourik. VCB gaat de sanering nu zelf oppakken. Het heeft daarvoor ex-Thermphos-mensen in huis gehaald en zal eventueel een aannemer inhuren.

In april namen Provinciale Staten unaniem een motie van de SGP die inhoudt dat Zeeland Seaports (ZSP), het Rijk en de Europese Unie nu eerst aan zet zijn als het gaat om het betalen van de sanering van het terrein van de voormalige fosforfabriek Thermphos bij Nieuwdorp. De Staten zijn het zat dat andere partijen achteroverleunen, waardoor de provincie de kastanjes uit het vuur moet halen.

Kosten en einddatum

Het Rijk wil inmiddels praten over een bijdrage, maar dan moet precies in kaart zijn gebracht wat de kosten en einddatum zijn en wat de uitgifte van het gereinigde terrein het havenbedrijf oplevert. Het Rijk wil voorkomen dat Zeeland Seaports winst maakt op de grond, terwijl de belastingbetaler opdraait voor de kosten van de sanering.

VCB heeft recent een plan van aanpak gemaakt. Zeeland Seaports bestudeert dat momenteel en wil nog niet reageren. Het havenbedrijf heeft tot nu toe geen cent uit eigen zak aan de sanering bijgedragen. VCB heeft nog wel zo'n 10 miljoen euro in kas. Dat geld uit de boedel van Thermphos is specifiek bedoeld voor de echte sanering, niet voor de beheerskosten (veiligheid, salarissen).

Er is inmiddels bijna 35 miljoen euro uitgegeven aan het opruimen van het vervuilde Thermphos-terrein. Volgens het plan van aanpak van VCB wordt de sanering duurder dan gepland. Er komt nog minimaal 81,5 miljoen bovenop. In het slechtste geval zelfs ruim 124 miljoen.

Passief veilig