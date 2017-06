Verzet in Westkapelle was voorbode voor Molukse acties in jaren '70

'Ik fietste naar buiten en voor ik het wist was ik in mijn voet geschoten', vertelt Charles Leatemia. De 81-jarige Molukker herinnert zich die bewuste dag in 1956 in Westkapelle, waar een kamp was ingericht om Molukkers op te vangen. De kampbewoners kwamen in opstand en wat volgde was een schietpartij.