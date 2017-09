Primeurs van Nijgh en De Jonge bij ZNF

MIDDELBURG - Het was donderdag op het Abdijplein in Middelburg de avond van de primeurs. Met een eerste uitvoering van liedjes van Lennaert Nijgh uit de theatervoorstelling Een tip van de sluier, Freek de Jonge die vertalingen zong van (voornamelijk) Amerikaanse liedjes en de introductie van een eerste en tweede rang en staanplaatsen.

Vijftien jaar geleden overleed tekstschrijver Lennaert Nijgh, de auteur van de meeste hits van Boudewijn de Groot. In november komt Een tip van de sluier in de Nederlandse theaters. Onder regie van Leonie Jansen vertolken Sjors van der Panne, Jim de Groot (de zoon van), Josee Koning (de derde vrouw van Nijgh) en Izaline Calister de liedjes van Nijgh - de meeste daarvan zijn klassiekers, maar recent zijn ook teksten ontdekt in het Letterkundig Museum - en vertellen ze zijn levensverhaal.

De vertelling en de theatrale enscenering bleven donderdagavond achterwege, maar het Zeeland Nazomerfestival had wel de primeur van de liedjes, het goed gevulde Abdijplein werd getrakteerd op een concertante uitvoering. Dat was een feest der herkenning. Avond, Testament, Er komen andere tijden, Strand, Vlinder, Ik heb je lief, Malle Babbe, Het land van Maas en Waal - wie kent ze niet?

Ze kregen een nieuwe dimensie, omdat ze vaak meerstemmig werden gezongen. Een liedje als Avond klonk als een psalm van een persoonlijk leven. Een enkele nieuwe bewerking klonk geforceerd. Testament werd vertolkt door Koning, Calister en De Groot, terwijl het toch echt de laatste boodschap hoort te zijn van één man. Maar Avond kreeg meer kleur, Strand ging helemaal op de schop, in Malle Babbe werd duidelijk wat er in een theater mogelijk is met vier vertolkers en Meneer de president werd in de uitvoering van Jim de Groot - die voor de gelegenheid zijn lange haren losmaakte - een rocksong waarvoor Pearl Jam zich niet zou schamen.

Dat er na een avond vol krakers nog een toegift mogelijk was met Dag zuster Ursula, Tante Julia, Meester Prikkebeen en Jan Klaassen de trompetter geeft aan hoeveel klassiekers Nijgh op zijn naam heeft staan.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Freek de Jonge doorspekte zijn optreden met prachtige verhalen. © Dirk Jan Gjeltema

Het werd een lange avond, want er volgde nog een verrassings- bedoeld werd een ingelast - concert van Freek de Jonge. Hij heeft afgelopen zomer dertien voornamelijk Amerikaanse liedjes vertaald en opgenomen. Hij speelde ze nu voor het eerst. De Jonge is niet de beste zanger, maar dat deert helemaal niet. Hij werd begeleid door een geweldige band, zijn vertalingen zijn meesterlijk, zijn timing is perfect en de passie spat er vanaf. Woensdag werd de Jonge 73 (het publiek dat 'Lang zal hij leven' zong kreeg een welgemeend Fuck you terug) en gisteren was hij 49 jaar getrouwd, Zijn bewerking van Against the wind van Bob Seger was een ontroerende ode aan zijn vrouw.

En De Jonge was ook ongelofelijk grappig. Hij las de teksten van een iPad en toen het middenin een prachtige vertaling van Waiting around to die van Townes van Zandt fout ging, zei hij: ,,Af en toe houd ik mijn duim verkeerd en dan schiet hij naar het eind van het programma. Mijn iPad wil naar huis naar ik nog niet.'' Om vervolgens het prachtige liedje af te maken.

De Jonge doorspekte zijn optreden met prachtige verhalen. Zijn 'Zeeuwste' nummer was een vertaling van 'It's a man's world' van James Brown, over Bertje, de zoon van bakker Fraanje, die geen meisje kon krijgen. Alleen De Jonge komt daar mee weg.