Prachtige zomerweek voor de boeg

Voor de liefhebbers van zon en warmte zijn de vooruitzichten vrijwel perfect. Er is weinig wind en de temperatuur loopt deze week op naar 23 tot 27 graden. In het weekend gaat de zomerwarmte mogelijk over in zomerhitte.

Vandaag en de komende dagen heeft de zon vaak de overhand, al zijn er vanmiddag en morgenmiddag ook aardig wat wolken, meldt Weerplaza. Een zwakke storing kan morgen heel misschien zelfs een buitje veroorzaken in het zuidoosten of oosten. Die bui duurt echter zeer kort en gaat samen met weinig wind en temperaturen van rond de 25 graden. Toch heel aangenaam weer dus. De rest van de week blijft het droog.

Vandaag kan lokaal in het oosten van Noord-Brabant of in de regio Arnhem-Nijmegen ook de 25 graden bereikt worden. Op de meeste plaatsen is het echter 22 tot 24 graden. Vanwege de aflandige wind, uit oost tot zuidoost, loopt de temperatuur ook dicht bij zee op tot boven de 20 graden. In de loop van de middag is op de stranden een zeewindje mogelijk.

Morgen wordt het in het zuidoosten en oosten dus het warmst, circa 25 graden. In het westen en noorden stijgt het kwik eerst ook naar 20 tot 22 graden, maar na de passage van een gebied met wolken draait de wind naar het noordwesten. Ondanks dat de zon morgenmiddag volop schijnt, zorgt de noordwestenwind toch voor een daling van de temperatuur. Het zal dus wat frisser aanvoelen. Uit de wind en in de zon blijft het echter zeer aangenaam.

Woensdag = finaledag

Woensdag is het schitterend weer. De zon schijnt flink en het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit noordwest tot noordoost loopt de temperatuur 's middags uiteen van 19 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden in het zuiden. Ook in de avonduren is het nog aangenaam weer, maar de hele wedstrijd van Ajax tegen Manchester United kijken vanaf een terras kan toch wat fris worden. Rond 23 uur 's avonds is het 17 of 18 graden.

Hemelvaartsdag

Vanaf Hemelvaartsdag begint de atmosfeer op te warmen. In combinatie met genoeg zon gaan de temperaturen dan gestaag omhoog. De dauwtrappers moeten vroeg op pad om nog wat dauw tegen te komen, want de lucht is behoorlijk droog. Er zijn dus flinke perioden met zon en er staat weinig wind. De temperatuur loopt op naar 22 tot 25 graden. Perfect weer om de hele dag buiten te zijn.

Lang weekend?