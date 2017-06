PostNL haalde mogelijk te veel Zeeuwse brievenbussen weg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt nu, naar aanleiding van een kwestie in Groningen, dat PostNL soms te rigoureus te werk gaat. Zij wijst erop dat elk adres binnen een straal van 2500 meter een brievenbus moet hebben. In grote woonkernen is dat zelfs binnen 1000 meter.

Het oordeel van de ACM noopt PostNL om in diverse regio's te kijken of de uitdunning wel correct is verlopen. ,,Zeeland is er een van", zegt Kluck. ,,We kijken nog een keer of we alle criteria goed hebben toegepast. Als het nodig is een brievenbus terug te plaatsen, bespreken we dat met de gemeente en worden omwonenden geïnformeerd."