'Pontje Sluiskil is geen zaak provincie'

De Statenfractie van de PvdA zal in een motie Gedeputeerde Staten vragen 100.000 euro voor het pontje uit te trekken. Statenlid Ralph van Hertum vindt het pontje in Sluiskil een belangrijk openbaar vervoer-verbinding, met name voor scholieren, zei hij vrijdag in de provinciale commissie economie. Gedeputeerde Harry van der Maas zal de motie afraden, als die in Provinciale Staten wordt ingediend. ,,Het pontje is een lokale voorzieningen, geen regionale OV en dus geen provinciale verantwoordelijkheid. We willen best nagaan of we iets kunnen bijpassen, maar dan zal de gemeentelijke bijdrage flink hoger moeten worden.''