Politie zet onderzoek dood duo in Dishoek voort

Zoals eerder gemeld is een onderzoeksteam van ongeveer vijftien rechercheurs op de zaak gezet. ,,Daarnaast zijn er echter nog meer mensen mee bezig'', aldus de woordvoerder. ,,Denk aan een man of zes aan technische recherche in het veld, plus nog mensen die vanachter het bureau onderzoek verrichten. In totaal zijn er wel een mannetje of 25 vanuit de politie met de zaak bezig.''