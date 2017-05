Politie: hoofddoekje toestaan bij uniform

Nu mogen dienders in Nederland geen geloofsuitingen – zoals een hoofddoekje, keppeltje of kruisje – dragen. De Amsterdamse eenheidsleiding denkt erover na om dat verbod in de hoofdstad van tafel te vegen.

,,We hebben het erover”, bevestigt de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg in een interview bij de AD Misdaadmeter, die morgen verschijnt. ,, Stel dat het niet lukt om voldoende agenten met een migratieachtergrond te werven, dan is dat een maatregel die effect kan hebben.”

Aalbersberg wil dat de helft van de nieuwe agenten in Amsterdam van allochtone afkomst is. Op dit moment heeft 52 procent van de Amsterdammers een niet-Nederlandse achtergrond, bij het korps is dat 18 procent. ,,Amsterdam verandert qua samenstelling”, zegt Aalbersberg. ,,Ik vind dat het een onderwerp van debat moet zijn. Dat moet je niet alleen zelf vinden, daar moet je ook de burgers bij betrekken.”

In andere landen is het volstrekt normaal dat agenten een hoofddoekje dragen, zegt de politiechef. ,,Er is een groot verschil tussen de Angelsaksische landen en de andere Europese landen. In landen als Amerika, Canada, Engeland, Australië, Ierland en Singapore kennen ze al verschillende vormen. Maar als je kijkt naar Frankrijk, Duitsland, Nederland en Scandinavische landen nog niet.”

In 2011 introduceerde het kabinet-Rutte I een gedragscode waarin werd vastgelegd dat ‘het dragen van religieuze symbolen niet strookt met de neutraliteit van de politie’. VVD en CDA, die destijds een kabinet vormden met gedoogsteun van de PVV, hadden in het regeerakkoord al vastgelegd dat een hoofddoek bij de politie verboden zou worden.

Politiechef Aalbersberg laat zich adviseren door voormalig PvdA-politica Fatima Elatik, die zelf ook een hoofddoekje draagt. Sinds anderhalf jaar wordt zij door de Amsterdamse politietop ingehuurd als directeur diversiteit. ,,Ze kan haarfijn uitleggen waar de echte spanning zit’’, zegt Aalbersberg. ,,Bij het selecteren van personeel denken we vaak te veel langs standaardpatronen. We vissen te veel in onze eigen vijver. Fatima houdt mij scherp.”