Plasterk: Zeeuwland kan huurders wel laten profiteren van korting

Regent het morgen? Weer voorspellen lastig door chaos in de atmosfeer

21 augustus VLISSINGEN - Er is niets zo veranderlijk als het weer, toch? Nou, deze zomer lijken de weersverwachtingen zo mogelijk nóg wisselvalliger. Kijk vandaag op je mobieltje en je ziet voor morgen een wolkje met regen. Blijkt het de volgende dag - op een buitje na - prachtig weer. Waarom verandert de weersvoorspelling zo vaak en weet je niet of je je regenjas mee moet nemen of kunt barbecueën?