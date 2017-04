Planbureau Zeeland: 'Niet meer, maar betere woningen'

'Unieke' stichting om publiek belang Zeeuws netwerkbedrijf te borgen

16:41 MIDDELBURG - De provincie en de Zeeuwse gemeenten richten samen met netwerkbedrijf Stedin een Stichting Zeeuwse Publieke Belangen op. De bedoeling is om voor ten minste tien jaar de banen bij het Zeeuwse netwerkbedrijf te behouden en gezamenlijk te overleggen over de overgang naar duurzame energie in Zeeland.