Plan zorg Zeeland om vacatures in te vullen

Werkgeversorganisatie ViaZorg spreekt van bijna een verviervoudiging in vergelijking met vorig jaar. ,,Er is een duidelijke toename te zien in vacatures voor de functies Verzorgende 3IG (individuele gezondheidszorg) en verpleegkundige mbo niveau 4'', aldus ViaZorg. ,,De afgelopen jaren zijn al veel medewerkers opgeleid van niveau 2 naar niveau 3, maar onvoldoende om in de huidige vraag te voorzien.''

Loopbaanbegeleiding

Een doelgroep voor werving en opleiding zijn de mensen die de afgelopen jaren hun baan in de zorg zijn kwijtgeraakt. Dit zijn vooral helpenden in de thuiszorg en zorghulpen (mbo niveau 1 en 2). De vakbond CNV en ViaZorg zijn het project 'Sterk in je werk' gestart. Dit project biedt loopbaanbegeleiding voor mensen die in zorg en welzijn werken of hebben gewerkt. Ook anderen die interesse hebben in werken in zorg en welzijn kunnen er terecht voor een gratis loopbaanadviesgesprek.