Pinksteren in Zeeland: goed zoeken naar een beschikbare hotelkamer

Vrijdagochtend hielp ze zo’n vijftien toeristen aan een onderkomen voor het pinksterweekend. ,,De pareltjes zijn eruit. Je moet het zoeken in de hoekjes en de gaatjes, maar het lukt wel. Sommige hotels hebben toch nog beschikbaarheid, omdat gasten op het laatste moment geannuleerd hebben. Ik verwijs mensen bijvoorbeeld naar Aagtekerke. Dat is iets verder van de kust, maar daar zijn nog wel kamers vrij.” Even later belt een Vlaamse toerist die nog een ‘huiseke’ zoekt. Lampert raadt hem aan te zoeken op de website van het VVV, waar alle beschikbare kamers op een rijtje staan.

Het pinksterweekend is minder druk dan het hemelvaartweekend, zegt VVV-directeur Patrick Polie. ,,Vorig weekend moesten we mensen tot ver voorbij Yerseke sturen. Nu zijn er nog wat accommodaties vrij aan de kust. De bezettingsgraad ligt rond de 85 procent.” Wie gisteren met vier personen op de bonnefooi naar Zeeland reisde, kon bijvoorbeeld nog terecht bij Hotel Noordzee in Cadzand, hotel Anno Nu in Oostkapelle, of een appartement in Aagtekerke. Polie: ,,We verwachten nog veel last-minute boekingen. Het is lekker weer: veel mensen besluiten er toch nog op uit te gaan.”