Petitie voor behoud Discovery bij Delta krijgt massale steun

VIDEO Hrieps: gewoon goed 'as oaltied'

17:18 GRIJPSKERKE - 'Hewoon as Oaltied' was het motto van het 23ste Hriepsfestival. En zo vertrouwd was het zaterdag ook voor de vele vaste bezoekers. Met nog meer bands dan in voorgaande jaren bleef dezelfde gemoedelijke sfeer intact. Volle tenten bij vaste gasten als Band zonder Banaan, WC Experience, dé opvolger van Normaal: Mooi Wark en hoofdact Surrender.