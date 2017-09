Peter Oreel ziet oestersteken als sport

,,Er zijn er altijd mensen die zeggen: ik lust ze niet. Dan vraag ik hoe lang het geleden is dat ze een oester gegeten hebben. En wat voor soort het was. Ik heb altijd de beste bij me. Ik praat op ze in: 'Probeer het nou nóg eens. Laat hem in je mond glijden. Proef, als je hem in je mond heb, het zilte van de zee. Bijt in dat zachte, romige, zoete, beetje nootachtige vlees. En dán pas inslikken.' Vaak eten ze er toch een paar. Later zie je ze op evenementen terug. Komen ze vragen of ik nog een paar van die lekkere oesters heb."

Jarenlang zweefde Oreel net onder de top. En toen stootte hij door: een, twee, drie, viervoudig kampioen is hij nu. ,,De laatste keer was het mooiste. De concurrentie was enorm. Mijn tegenspeler was favoriet, een minuut steken sneller maar liefst. Ik ga die wedstrijd in - en ik zeil hem zó voorbij! Een prachtige tijd, maar vier strafpunten. Je moet zo snel mogelijk dertig platte oesters zien te openen. Er mag geen gruis in zitten, het vlees moet gaaf zijn en los in de schelp zitten. Een beetje gruis is vier strafpunten, niet los ook. Dat kan bij dertig héél snel oplopen. Toen ik hoorde dat ik eerste was geworden kwam er een grote ontlading. Zó blij was ik. "

Wat is het geheim? ,,Oefenen. Trainen. Het is uiteindelijk gewoon een sport. Voor mijn werk bij De Oesterij in Yerseke steek ik soms duizenden oesters per dag. Ik hoef niet extra te oefenen, maar ik moet wel oppassen dat ik geen blessures krijg."

Het hoogtepunt van het jaar staat voor de deur: het begin van het oesterseizoen, op 21 september. Met vlak erna het Oesterfestival van De Oesterij, dat gehouden wordt van 23 tot en met 25 september. ,,Zie het als tegenhanger van de Mosseldag, maar dan zonder de gratis oesters. Met zestien stands met koks die oesters bereiden, wijntelers, zeewier, een Spa-proeverij. En natuurlijk rauwe oesters."