Personeel Torentijd onderschept 540 gram coke in schoenzolen

De Nederlander, die nog een straf moest uitzitten uit 2003, liep deze week tegen de lamp in België. Hij werd uitgeleverd aan Nederland en kwam woensdagmiddag aan in Torentijd. De man, die veroordeeld is wegens een overtreding van de Opiumwet, had bij zijn arrestatie een tas en een koffer met persoonlijke spullen bij zich. In de koffer zaten onder meer twee paar gloednieuwe schoenen. Zorgvuldige inspectie bracht aan het licht dat in de zolen op ingenieuze wijze pakjes cocaïne weggewerkt waren.