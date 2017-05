PEER: 'Spelen in The Cavern was f*ing fantastisch'

LIVERPOOL - Twee nummers had PEER nodig om de Cavern Pub te veroveren. "Daarna waren ze om", glundert zanger Gijs Teuwsen van de Middelburgse band na het eerste van twee optredens in Liverpool. "Het was f*ing fantastisch!"

The Beatles veroverden de wereld vanuit de Cavern Club in hun geboortestad Liverpool. Of wereldfaam in het verschiet ligt voor de Middelburgse band PEER moet de toekomst uitwijzen. PEER speelde zondagavond in de Cavern Pub en maandagavond in de beroemde Cavern Club. De Middelburgers mochten International Pop Overthrow afsluiten.

"Dat is zo'n groot compliment", vond Gijs. "Dit festival geeft jonge bands een kans van wie ze de komende jaren nog veel verwachten. Dat ze dat ook van ons denken, is geweldig. We zijn vooral bezig met het naar ons zin te hebben. Natuurlijk willen we meer, maar in het grotere plan voor PEER komt dit best snel."

Het publiek op de eerste avond ging los nadat PEER het nummer Emily speelde, merkte Gijs. "We hebben gehoord dat mensen maandagavond weer komen en vrienden zullen meenemen. We hebben ze dus overtuigd. We zijn euforisch blij."