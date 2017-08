Paul Bouwens uit Biezelinge is het gezicht achter de NOS-weerfoto's

Pas later ging Bouwens over de provinciegrenzen heen denken en stuurde hij ook foto's naar de NOS. ,,Dat was rond 2009. Maar het viel niet mee om daar tussen te komen. Via Marjon de Hondt, die was destijds weervrouw, ben ik daar een beetje ingerold. Zij vroeg om weerfoto's omdat het aanbod niet zo groot was."

De andere weermannen en -vrouwen van de NOS pakten de foto's van Bouwens ook op en zo groeide het contact met vooral NOS-weerman Marco Verhoef. Die contacten zijn inmiddels zo warm dat er op 15 december zelfs een avond van Kapelle Cultureel gepland staat over de weersverwachting en weerfoto's met, jawel, diezelfde Verhoef én fotograaf Bouwens.