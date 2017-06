Pas op met vuur: risico op natuurbrand in Zeeland nu groot

Op de website natuurbrandrisico.nl wordt het risico op natuurbranden in Nederlandse regio's getoond. De provincie Zeeland is daar als enige oranje ingekleurd.

Tips

- Wacht hulp niet af, maar vlucht zo snel mogelijk naar een openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.

- Loop niet voor de brand uit, maar dwars op de brand; zo verklein je de kans dat de brand je inhaalt.

- Help andere mensen naar een veilige plek.

- Bel 112; geef de locatie van de brand zo secuur mogelijk door, let bijvoorbeeld op herkenningspunten als ANWB-paddenstoelen, straatnamen of nummers op bankjes.