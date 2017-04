Pakketten met drugs spoelen aan op Zeeuwse kust

Krukels mie krentenbrood, dát is Pasen

15 april ZIERIKZEE - Natuurlijk staan er met Pasen ook eieren op tafel bij Heleen van den Bos. ,,Een eitje hoort erbij toch?'', glimlacht ze. Maar het is zeker niet waar de Zierikzeese zich op verheugt. ,,Weet je wat Pasen voor mij is? Krukels mie krentenbrood. Oh, wat ben ik blij dat het Pasen is.''