Pakje nog niet bezorgd? Klaag bij de winkel

stellingVLISSINGEN - Bij de Consumentenbond komen veel klachten binnen over pakketbezorging. Het meest over PostNL, maar dat is met 500.000 bezorgde pakjes per dag dan ook veruit de grootste pakketbezorger van het land. De grootste ergernissen? Niet ontvangen of verkeerd bezorgde pakjes en het ‘doodlopen’ van track-en trace-codes.

Bijna was een pakket met dure studieboeken bij het oud papier beland. Leo Schoor uit Ovezande wilde net zijn kliko aan de straatkant zetten, toen hij toevallig een briefje op de deurmat vond. 'Het pakket ligt in de container', stond erop. ,,Ik heb een klacht ingediend bij PostNL, maar een maand later gebeurde het gewoon wéér!"

En Schoor heeft nog meer vervelende ervaringen met pakketbezorging. ,,Een fotoalbum heeft eens een week lang onder een struik in de tuin gelegen." En vorige week werd een pakket tot twee keer toe bij hem thuis bezorgd, terwijl Schoor bij de bestelling had aangegeven dat het bij een afhaalpunt afgeleverd moest worden. ,,Het ging om flyers voor een evenement. Ik móest ze op tijd hebben. Daarom had ik gekozen voor een afhaalpunt. Ik had met anderen afgesproken om de flyers te verspreiden. Dat moesten we uitstellen, omdat het pakket een dag later aankwam. Dit zijn geen foutjes meer. Er is structureel iets mis met de pakketbezorging. Ik denk dat het komt doordat de bezorgers per pakketje betaald worden en altijd haast hebben."

4000 klachten kwamen er de afgelopen twee jaar binnen over PostNL bij de Consumentenbond en het onlineplatform Klachtenkompas. Maar ook over andere, kleinere, bezorgdiensten wordt veelvuldig geklaagd. De grootste ergernis? Niet ontvangen pakjes. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: wie op een pakje wacht, moet zich altijd melden bij de (web)winkel waar het is besteld. Want, benadrukt de Consumentenbond, de pakketdienst heeft een overeenkomst met de verzender en niet met de ontvanger.