Overschot uien kan hongerend Afrika helpen

Het idee lijkt simpel. Nederland houdt dit seizoen 85 tot 100 miljoen kilo bewaaruien over. Die moeten straks worden vernietigd. Of, je verlicht er de hongersnood in Oost-Afrika mee. Maar zo eenvoudig is het niet, merkt initiatiefnemer Chayenne Wiskerke, directeur van Wiskerke Onions, de grootste uienexporteur ter wereld.

Hongersnood

Nu er door marktverzadiging geen vraag meer is naar Nederlandse bewaaruien en de nieuwe oogst in aantocht is, heeft Wiskerke het plan opgevat ze naar Oost-Afrika te verschepen. De uiensector wil meewerken en scheepvaartbedrijven hebben extra koelcontainers toegezegd, zegt Wiskerke. ,,Want de situatie in Oost-Afrika is schrijnend.'' Droogte heeft er geleid tot grootschalige hongersnood. Zo'n 20 miljoen mensenlevens zijn in gevaar.

Maar de goede wil van de uiensector stuit op 'een muur van procedures en ontwijkende antwoorden', onder meer bij de Nederlandse ambassades in Oost-Afrika, de Wereld Handelsorganisatie en het World Food Program. Er zijn twee hordes die Wiskerke zelf niet kan nemen. Ten eerste zijn er de importheffingen - soms tot 100 procent - in Oost-Afrikaanse landen. ,,Ik begrijp dat regeringen hun boeren willen beschermen, maar door de extreme droogte groeit er in die landen nu niets. Gewoonlijk importeren ze ook uien uit Jemen, maar dat heeft dit seizoen ook geen productie. Dus zouden overheden tijdelijk de importheffing op uien kunnen verlagen.''

Distributie

Het is voor de uiensector geen enkel probleem om de uien naar havens in Oost-Afrika (Djibouti, Mombassa) te transporteren. Dat kan binnen dertig dagen. ,,Per week gaan er 30 tot 40 ladingen in koelcontainers naar Afrika. Het punt is dat we voor de distributie vanaf de havens hulp nodig hebben van hulporganisaties en nationale overheden. We kunnen dit als sector niet alleen.''