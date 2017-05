Overheden trekken één lijn bij informatie over kerncentrales

TERNEUZEN - Vier ministeries en zes veiligheidsregio's in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel willen de informatievoorziening over nabijgelegen buitenlandse kerncentrales stroomlijnen.

Aanleiding zijn de gevoelens van onveiligheid bij publiek en politiek die telkens ontstaan bij berichten over incidenten in de kerncentrales in Doel en Tihange.

Informatie uit België blijkt niet altijd alle instanties tegelijk te bereiken en ook niet door alle overheden hetzelfde te worden uitgelegd. Dat kan tot verwarring leiden.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft deze week met vertegenwoordigers van de zes veiligheidsregio's en de betrokken departementen gesproken over de vraag hoe er samen opgetrokken kan worden.

Naast haar eigen ministerie spelen ook de ministeries van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken en Volksgezondheid (VWS) hierbij een rol.

Voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) was bij het overleg aanwezig met zijn collega's van twee Brabantse en twee Limburgse veiligheidsregio's en van de Veiligheidsregio Twente. Die laatste heeft te maken met de kerncentrale in het Duitse Lingen. Verder was er een vertegenwoordiger van de ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Volgens Lonink is afgesproken dat er nationaal meer regie wordt gevoerd op het verstrekken van informatie.

Omdat Zeeland de enige veiligheidsregio met een 'eigen' kerncentrale is, speelt de VRZ een hierin voortrekkersrol. ,,Het gaat er om dat als bijvoorbeeld de Belgische toezichthouder FANC met een rapport komt, wij als overheid eenduidig en met kennis van zaken reageren. We moeten daarin wel rolvast zijn. Veiligheidsregio's zijn er voor de rampenbestrijding en vanuit dat perspectief moeten we elkaar en de burgers informeren. We moeten binnen de veiligheidsregio's geen politieke discussie gaan voeren over de wenselijkheid van kernenergie.''