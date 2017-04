Ouders in actie om weggestuurde verliefde juf op school te houden

Directeur Hans Verbiest van De Wegwijzer heeft afgelopen week in een brief aan de ouders zijn zorgen geuit 'over de situatie die dreigt te ontstaan' omtrent het vertrek van de leerkracht'. De beslissing om de leerkracht over de plaatsen vloeit volgens Verbiest voort uit de 'mogelijke risico's op diverse gebieden' door de relatie tussen de juf en een van de ouders.



,,Het is en blijft onze taak om deze risico's te beheersen, te elimineren, maar zeker te voorkomen.'' Wat die risico's precies zijn, legt de directeur niet uit in zijn brief. Hij meldt wel dat bestuur en directie achter hun besluit blijven staan.