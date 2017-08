Otto kreeg honderden tapgesprekken gevangenen

Isabel ontroerd op het Abdijplein

6:38 MIDDELBURG - Bij toegift 'Sweet goodbyes' kwamen de tranen bij Isabel Provoost. En dat kwam niet alleen door de lading van het nummer, dat ze eerder bij The Voice of Holland zong voor haar vriendin, die een moeilijke achter de rug had. De ontroering had ook te maken met de geestdrift waarmee het royaal opgekomen publiek haar maandagavond op het Abdijplein begroette.