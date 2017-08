'Organisatoren' hennepteelt blijven in voorarrest

Twee van hen verschenen dinsdag voor de rechtbank tijdens een tussentijdse zitting. Raadsman Martijn van der Want vroeg aan de rechters het voorarrest van zijn cliënt uit Vlissingen op te heffen of te schorsen. De rechtbank wees het af. Voorzitter Jan hopmans zei dat uit het dossier blijkt dat de drie mogelijk een criminele organisatie vormden en dat ze mensen aan het werk hebben gezet om voor hen hennep telen in Middelburg, Vlissingen en Yerseke. Volgens hem gaat het om mensen die het financieel moeilijk hadden of op een andere manier in de problemen waren geraakt. Ook wees hij erop dat uit het onderzoek blijkt dat de elektriciteit voor de kwekerijen in veel gevallen niet deugdelijk was aangelegd. ,,Waardoor er gevaar voor brand was.”