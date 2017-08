Organisator expositie Real Human Bodies loog over herkomst lijken

'Niks illegaals aan'

Mareco erkende maandag dat het klopt dat een deel van de lijken uit China komt. Maar al het materiaal is volgens hem wel degelijk van Corcoran: die zou ze via een tussenpersoon verhuurd hebben aan Primetime Exhibition Las Vegas. Wie de tussenpersoon is, kon Mareco maandagmiddag echter niet zeggen. ,,Mijn compagnon Hubert weet dat wel, maar die komt vandaag niet meer op kantoor. Nee, telefonisch is hij niet te bereiken; hij heeft zijn mobiel hier laten liggen”, aldus Mareco. Van illegale zaken is geen sprake, zegt Mareco: ,,De Chinese wet is anders dan de Nederlandse. Veel arme Chinezen overlijden inderdaad op straat. Als er geen nabestaanden zijn die zich melden, worden deze ter beschikking gesteld voor wetenschappelijke doeleinden. Er is niks illegaals aan.”

Naar aanleiding van de ophef over de herkomst is de gemeente Breda een onderzoek gestart. Het Bredase hotel Amrath, waar de expositie van 31 augustus tot 10 september te zien is, onthoudt zich van commentaar. De organisatie Igluu in de Eindhovense Lichttoren ziet vooralsnog geen reden om de expositie - hier gepland van 15 tot en met 18 september - te annuleren. "Wij hebben geen concrete informatie over de juistheid van dit verhaal. We zijn bovendien geen partij: we bieden alleen de accommodatie", zegt Sanne Rijkers van Igluu maandag. Ook de gemeente Eindhoven ziet geen reden om de expositie tegen te houden. "We constateren dat deze tentoonstelling reeds op meerdere plekken is gehouden. Voor een expositie is geen vergunning nodig en de openbare orde staat er niet door op het spel", aldus een woordvoerder. "Als het gaat om (illegale) menselijke lichamen, dan is dat iets voor politie en justitie."