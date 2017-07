Open dag in nieuwe rechtbank Breda

Twee aanhoudingen bij onderzoek naar gestolen spullen in Vlissingen

16:08 VLISSINGEN - Tijdens een onderzoek naar gestolen spullen zijn vrijdagavond in een woning aan de Sterkenburg in Vlissingen twee mannen aangehouden. Bij de aanhouding werden diverse kentekenplaten, een bromfiets en een aantal pasjes in beslag genomen. De politie gaat onderzoeken of deze spullen gestolen zijn.