Ook Zeeuwse huizen steeds vaker boven vraagprijs weg

Volgens het bureau Calcasa, dat de ontwikkelingen op de woningmarkt nauwkeurig volgt, wordt momenteel vaker dan ooit de vraagprijs gehaald of overtroffen. In Amsterdam ging het in het tweede kwartaal van dit jaar om 79 procent van de verkochte huizen, in Utrecht om 65 procent.

In Zeeland worden dergelijke percentages bij lange na niet gehaald, maar ook hier wordt de vraagprijs regelmatig geïncasseerd, in de gemeente Terneuzen zelfs in 17,5 procent van de gevallen.

Overbieden

Het overbieden - meer betalen dan de vraagprijs - komt het vaakst voor in de gemeente Veere. In het tweede kwartaal van dit jaar ging het om 11 procent van de transacties. Andere uitschieters zijn de gemeente Hulst (bijna 9 procent van de verkopen boven de vraagprijs) en Schouwen-Duiveland (bijna 6 procent). Elders zijn overbiedingen nog schaars. In de gemeenten Kapelle en Borsele komen ze zelfs helemaal niet voor.

Wilko Houmes van Houmes Makelaars in Westkapelle herkent het beeld voor de gemeente Veere. ,,Ik heb het dit jaar al twee keer aan de hand gehad dat men boven de vraagprijs ging, puur omdat het een bijzonder object was. In al die voorgaande jaren heb ik dat nog nooit meegemaakt."

Prijsopdrijvend effect

Zijn collega Casper Scholten van makelaarskantoor Zwaan in Koudekerke signaleert dezelfde trend. ,,Je ziet steeds meer dat boven de vraagprijs wordt geboden. Ik hoor het ook van kandidaatkopers, die vaker achter het net vissen doordat de leuke dingen heel snel weg zijn. Vaak zijn er meerdere gegadigden, waardoor je een prijsopdrijvend effect krijgt."

Sommige verkopers kiezen ervoor alle belangstellenden tegelijk een bod te laten uitbrengen, in een besloten inschrijving. ,,Omdat iedereen weet dat er meer kapers op de kust zijn, is de kans groot dat je dicht bij de vraagprijs komt of er zelfs boven gaat", zegt Scholten.

,,Het is heel simpel", zegt Paul Saman van het Zeeuws-Vlaamse makelaarskantoor Kindt+Biesbroeck. ,,De markt is in een opwaartse beweging. Als je wil kopen, moet je soms wel de vraagprijs bieden. Want als jij het niet doet, zijn er morgen misschien vier, vijf andere bezichtigingen."

Lege prijzen

Toch verbaast zich over de hoge score van de gemeente Hulst. ,,Er wordt wel wat boven de vraagprijs verkocht - toevallig vandaag nog een - maar dat zijn toch uitschieters. Ik merk wel dat sommige andere kantoren in de regio vaak laag zitten met hun prijzen, wellicht nog gebaseerd op de oude marktsituatie. Dan ga je ook sneller over de vraagprijs."

Mark Faasse, voorzitter van NVM Zeeland, is verrast over de cijfers van Calcasa. ,,Ik vind die relatief hoog, want er is nog best veel te koop. De cijfers geven wel aan dat de markt nog steeds goed is. Vooral het nieuwe aanbod dat goed geprijsd en van de hoge kwaliteit is, gaat snel."