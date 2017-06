Ook in Goes stemmen niet meegeteld

IJzendijkenaar De C. speelt bijrol in rechtszaak Kasteelmoord

12 juni BRUGGE - IJzendijkenaar E. de C. mag dan al twee jaar vastzitten in verband met de Vlaamse Kasteelmoord, naar verhouding is zijn - vermeende - rol in de zaak beperkt. Dat bleek maandag opnieuw tijdens het vervolg van de rechtszaak rond de geruchtmakende kwestie.