Onweersbuien met hagel op komst in de middag

Het weersinstituut kondigde maandagochtend al code geel af in verband met stevige onweersbuien in het westen en noordwesten van het land. Die buien hadden Zeeland maandagochtend al vroeg verlaten. Ze trekken verder naar de Wadden.

Na de passage van deze buien stijgt de temperatuur flink: we kunnen in de loop van de middag in Zeeland temperaturen tussen de 28 en 30 graden verwachten, meldt Weerplaza. Zodra de wind maandagmiddag van oost naar west draait, stroomt koelere lucht het land binnen en neemt de onweerskans toe. Vanuit het zuidwesten neemt de kans op onweersbuien dan toe. Daarbij is er kans op (zware) windstoten, hagel en veel regen. In de nacht van maandag op dinsdag trekken de zwaarste buien langzaam weg naar het oosten, verwacht het KNMI.