Onweersbuien al in zicht vanuit Zeeland

Vaker blauwe dan roze muisjes in Zeeland

26 mei VEERE - Vorig jaar werden in Zeeland 3459 kinderen geboren. Het aantal jongens en meisjes is lang niet in alle gemeenten gelijk verdeeld. Vooral in Veere en Kapelle kwamen beduidend meer jongens ter wereld. Negen op de tien ouders willen overigens het geslacht al vóór de geboorte weten, zegt echoscopist Marieke Walhout bij Huisartsenpraktijk Spekhorst in Domburg.