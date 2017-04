'Ontwikkelingswerk is mijn roeping'

GOES - Haar huis, haar baan, haar familie en vrienden. Tanja van Belzen laat alles en iedereen in Goes achter zich. Ze vertrekt in september voor ten minste twee jaar naar Cambodja om daar als vrijwilliger te gaan werken in de sloppenwijken van hoofdstad Phnom Penh.

Aan haar woning in de Goese Polder hangt een groot bord van de makelaar. 'Verkocht'. De eerste voorbereidingen voor het grote avontuur zijn duidelijk al getroffen. Er is geen weg meer terug. Van Belzen is opgelaten. ,,Ik heb er heel veel zin in, maar het is ook super spannend. Ik kan op dit moment nog niet bevatten wat me te wachten staat."

Quote Mishandeling, seksueel misbruik, verslaving en kinderhandel zijn aan de orde van de dag Tanja van Belzen, zendeling

Vergaande problemen

Ze wordt namens Mercy Teams International uitgezonden om als sociaal werker aan de slag te gaan in de sloppenwijken van de Cambodjaanse hoofdstad. Daar zal ze mensen met uiteenlopende problemen gaan ondersteunen. ,,Mishandeling, seksueel misbruik, armoede, verslaving en kinderhandel zijn daar aan de orde van de dag", zegt Van Belzen. Hoe ze mensen met zulke heftige problemen kan helpen? ,,Vaak alleen al door naar ze te luisteren en met ze te praten. Soms ook door praktische dingen; zoals een bezoek brengen aan het ziekenhuis, aangifte doen bij de politie, of kilozakken rijst geven om alle hongerige buikjes te voeden."

Praten, dat is nog wel even een dingetje. ,,De arme Cambodjanen in de sloppenwijken zijn vaak niet opgeleid en kunnen niet, of gebrekkig Engels", vertelt Van Belzen. ,,Daarom ga ik meteen op taalcursus om de lokale taal te leren. Dat is erg moeilijk. Het lijkt in geen enkel opzicht op onze Germaanse talen. Tot ik het onder de knie heb, doe ik het met de hulp van lokale medewerkers en handen en voeten. En ach, emoties begrijp ik in elke taal."

Onrecht bestrijden

Van Belzen heeft nooit tegen onrecht gekund, zegt ze. Maar dat ze er ook echt iets aan wilde doen, begon pas vier jaar geleden. Toen bezocht ze een aantal zendelingen in Zuid-Afrika. Het vrijwilligerswerk sprak haar heel erg aan. Maar alles achterlaten? Nee, dat zag ze echt niet zitten. ,,Een vriendin kwam met het idee om eerst eens iets voor kortere termijn te proberen. Zo vertrok ik vorig jaar voor vier weken naar Oeganda. Daar werd me duidelijk dat ik in het ontwikkelingswerk helemaal op mijn plek ben. Het voelt als mijn roeping."

Quote Dat ik armen in nood kan helpen, is voor mij super waardevol Tanja van Belzen, zendeling

Ze besloot zich aan te melden bij Operatie Mobilisatie en kreeg te horen dat er plaats was in Cambodja. ,,Het werk sluit aan op mijn beroep als psychiatrisch verpleegkundige en de geestelijke armoede in het land gaf voor mij de doorslag. Ja, het is een corrupt land met veel problemen. Misschien is het maar een druppel op de gloeiende plaat. Maar het feit dat ik armen in nood kan helpen, is voor mij super waardevol."

Blog