Ontslagen ambtenaar had geen ww-uitkering mogen krijgen

Het waterschap ontsloeg de medewerker beheer en onderhoud in januari 2014 op staande voet. De man bleek met zijn broer een loonbedrijf te hebben dat veelvuldig goederen en diensten aan het waterschap leverde. In totaal ging het om 81 opdrachten met een omzet van 220.000 euro. Ook maakte de man in één geval misbruik van de kennis van offerteprijzen van concurrenten.

De medewerker stapte naar de rechter, die hem aanvankelijk in het gelijk stelde. De rechtbank vond ontslag op staande voet een te zware maatregel, omdat leidinggevenden wisten van de nevenactiviteiten.

De CRB vernietigde eind 2015 dat oordeel, omdat de man niet het gevaar van 'belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en oneerlijke concurrentie' had aangekaart. De raad tilt vooral zwaar aan het misbruik van voorkennis. Het ontslag op staande voet was daarom terecht. Als vervolg daarop heeft de raad nu ook bepaald dat het UWV geen WW-uitkering had mogen verstrekken.

In het vonnis van 2015 noemt de CRB wel als verzachtende omstandigheid dat indertijd bij het waterschap een cultuur heerste 'waarin medewerkers buiten hun dienstverband wel eens werk voor het waterschap verrichtten'.

,,We betreuren het zeker dat dit toen zo was", zegt Scheldestromen in een reactie. ,,Het waterschap voelde zich in zijn eer aangetast door dit voorval, maar we zijn wel een afspiegeling van de maatschappij waardoor dergelijke dingen kunnen gebeuren. We voelden ons genoodzaakt om maatregelen te treffen."